Сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых местах. В городе оперативно собирается комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) для принятия плана действий по ликвидации последствий стихии.

Об этом в субботу, 17 октября, сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в Facebook.

"Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях ... Даже разрушил стены в домах! Одним словом, беда. На горячую линию поступает много звонков. В 16:00 оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий", - написал он.

По его словам, спасатели, полиция, газовики, а также другие службы уже работают на месте.

Тем временем непогода обрушилась и на столицу Украина. В Киеве мощный ливень затопил более десяти улиц.

Напомним, ранее спасатели предупредили украинцев о штормовом ветре и резком ухудшении погоды 17 октября.