Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию ознакомился с местной оборонной промышленностью.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в соцсети Facebook.

"В рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турецкую Республику делегация Министерства обороны Украины посетила ряд турецких предприятий оборонной промышленности, в том числе - производственную базу компании Baykar Savunma, которая производит беспилотные авиационные системы", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время визитов на предприятия обсудили перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военную технику.

Напомним, что во время визита Зеленского в Турцию Эрдоган внезапно дал ему поговорить по телефону с Трюдо.

Также мы писали, что Украина и Турция подписали соглашения о сотрудничестве в военной и оборонной сферах.