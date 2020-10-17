Правоохранители Киевской области задержали двух парней, которые ночью заменяли на билбордах номера кандидата в избирательном бюллетене. На них было составлено 18 административных протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В городе Бровары двое неизвестных в течение ночи заменили номера, присвоенные кандидату в избирательном бюллетене, на 18 агитационных билбордах", - говорится в сообщении.

Установлено, что парням 21 и 23 года. Сотрудники полиции изъяли у них лестницу и различные принадлежности. То, как нарушители заклеили на агитационных материалах настоящий номер кандидата, заменив его на выдуманный, попало на одну из камер видеонаблюдения.

"За препятствование осуществлению избирательного права полицейские составили 18 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 212-24 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, или деятельности субъекта избирательного процесса, процесса референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в тексте сообщения.

Под Киевом полиция задержала двух парней за то, что они портили билроды. Видео: YouTube/Полиция Киевской области

Напомним, за прошедшие сутки правоохранители открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса. Всего с 5 сентября было зарегистрировано более 5 тысяч сообщений, связанных выборами.

Как сообщалось, более 200 наблюдателей, включая иностранцев, аккредитованы на местные выборы в Украине.