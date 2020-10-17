Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине возможно введение нового локдауна. Но этот вариант рассматривается лишь как резервный момент.

Об этом он рассказал во время интервью "Радио Свобода".

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, если нельзя будет ничего другого сделать", - сказал он.

В то же время Ляшко рассказал, в каком случае медицинскую систему Украины ждет коллапс.

"Сегодня мы регистрируем по 5 000 - 5 700 случаев в Украине – коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 000 - будем справляться", - рассказал он.

Напомним, что сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных зараженных коронавирусом за сутки. Болезнь подтвердилась у 6 410 человек. Это впервые, когда число заболевших перешагнуло отметку в шесть тысяч.

Также "Страна" писала, что в Киеве за сутки подтвердились 598 новых случаев заражения коронавирусом.