За время карантина в Украине число барков сократилось почти на треть по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Минюсте на запрос "Радио Свобода".

"Количество зарегистрированных в Украине браков за время действия карантина в 2020 году уменьшилась почти на треть по сравнению с таким же периодом 2019 года. Так, в период с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актовых записей о браке составило 145 855, а в этот же период 2020-го - 107 069", - говорится в сообщении.

В то же время уменьшилось и число разводов. С 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актов записей о расторжении брака составило 21 904, а в этот же период 2020-го - 16 475.

Напомним, по данным Минюста, в 2019 году в Украине зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов.

Как сообщалось, еще летом стало известно, что на карантине украинцы стали реже жениться и разводиться.