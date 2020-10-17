Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городская историко-топонимическая комиссия приняла решение о возвращении центральному проспекту города имени маршала Георгия Жукова. До этого его переименовывали в честь Небесной Сотни.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии", - говорится в сообщении.

Также Труханов рассказал, что согласно закону, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку он является борцом с фашизмом. Тоже самое касается и улицы 25-ой Чапаевской Дивизии. Это формирование, по словам чиновника, защищало город от оккупантов во времена войны.

Напомним, в пятницу, 9 октября, Кабинет министров Украины одобрил переименование пяти парков и лесного заказника в рамках декоммунизации.

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