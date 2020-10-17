За сутки правоохранители открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса. Всего с 5 сентября было зарегистрировано более 5 тысяч сообщений, связанных выборами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"За сутки полицейские открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5 206 сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 388 уголовных правонарушениях: 192 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 196 - связанных с избирательным процессом. Также составлено 1 286 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине сентября сообщалось, что за сутки в полицию поступило почти полсотни сообщений о нарушении избирательного процесса.

Как сообщалось, более 200 наблюдателей, включая иностранцев, аккредитованы на местные выборы в Украине.