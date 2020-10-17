По состоянию на утро субботы, 17 октября, в рядах украинской армии подтвердился 141 новый случай заражения коронавирусом, что является абсолютным антирекордом за все время эпидемии.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 17 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 1024 человека. Всего за время пандемии выздоровело – 3187 человек, летальных исходов – 12. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 473 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток – 64 человека. За минувшие сутки зарегистрировано 141 новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в больницу по состоянию здоровья отправились 13 бойцов. Всего на лечении в стационаре находится 128 воинов среди новых заболевших.

Напомним, что сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных зараженных коронавирусом за сутки. Болезнь подтвердилась у 6 410 человек. Это впервые, когда число заболевших перешагнуло отметку в шесть тысяч.

Также "Страна" писала, что в Киеве за сутки подтвердились 598 новых случаев заражения коронавирусом.