На одного больного коронавирусом, который находится на стационарном лечении в больнице, государство тратит более 20 тысяч гривен.

Об этом рассказала представительница пресс-центра НСЗУ Кристина Петрик, видео опубликовано на YouTube.

"Рассчитано: в среднем, государство оплачивает за один случай лечения в стационаре более 20 тысяч грн. Но подчеркиваю, это - средняя расчетная стоимость. Это значит, что есть пациенты, на которых тратится в 2-3 раза больше средств, а есть те, на которых тратится меньше. Все зависит от состояния, в котором находится пациент", - сказала она.

Среди бесплатных услуг для таких людей кислородная поддержка, тестирование на Covid-19, интенсивная терапия, медикаментозная терапия, обезболивающие и другие лекарства.

Кроме того, в Национальной службе здоровья Украины рассказали, кто находится в группе риска заражения коронавирусом. Это люди, у которых есть:

Тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;

Почечная недостаточность;

Имуноспруссивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты);

Тяжелые аллергические заболевания или состояния;

Цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;

Аутоиммунные и онкологические заболевания.

В НСЗУ рассказали, сколько государство платит за лечение одного больного коронавирусом. Видео: YouTube/Национальная служба здоровья Украины

Напомним, сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных зараженных коронавирусом за сутки. Впервые с начала эпидемии заболели больше 6 000 человек. Из них в Киеве Сovid-19 подтвердился у 598 граждан.