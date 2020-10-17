В пятницу, 16 октября, в Луцке состоялся первый в Украине открытый аукцион по продаже янтаря-сырца.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынского облсовета.

Так, во время торгов продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего выставили на торги 1 тонну 84 кг камня.

Проданный янтарь был добыт коммунальным предприятием "Волыньприродресурс". Официально добывать камень на Волыни начали только в сентябре этого года. Теперь в Луцке планируют проводить такие аукционы ежемесячно, а в перспективе – выходить на международные рынки янтаря.

Напомним, в июле этого года в Украине впервые в истории выдали разрешения на законную добычу янтаря.

Как мы писали, ранее легализация добычи янтаря в Украине находилась на низком старте. В начале года парламент законопроект из "янтарного пакета" — №2241 (Проект закона предусматривает снижение ренты на добычу янтаря с 25% до 10%). До этого, в декабре прошлого года, Рада одобрила саму схему, по которой будет идти легализация.