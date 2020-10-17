В субботу, 17 октября, в Минске силовики начали задержания участников протестной акции студентов. На данный момент сообщается об около 10 задержанных.

Об этом пишет TUT.BY в Telegram.

По словам очевидцев, людей задерживают около Минского государственного лингвистического университета. Были задержаны от 7 до 10 человек, включая девушек.

Кроме того, бусы с силовиками дежурят возле 4-го корпуса Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники. В здание университета пускают только по пропускам.

Также издание опубликовало видео, на котором силовики гонятся за митингующими на марше студентами.

Кроме того, сообщается о задержании корреспондентов TUT.BY и "БелаПАН" Вадима Замировского, Всеволода Зарубина и журналиста "РИА Новости".

Напомним, акция была запланирована на субботу, 17 октября, в 12:00. На улицы Минска призвали выйти студентов для участия в "Марше молодости" против Лукашенко. Организаторы не называли место сбора практически до начала мероприятия.

Как сообщалось, недавно в Минске ОМОН избил брата любимой спортсменки Лукашенко.