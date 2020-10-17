Киевский суд арестовал на два месяца мужчину, который напал с ножом на ветерана АТО, который агитировал за политическую партию "УДАР".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе до 12 декабря этого года.

Напомним, 14 октября в Соломенском районе Киева неизвестный с ножом напал на агитатора мэра города Виталия Кличко с ножом и нанес ему удар в шею. Сейчас парень в реанимации.