Посольство США в Киеве выступило с заявлением о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса.

Соответствующий пост опубликован в Facebook посольства.

"Вчера Временная поверенная в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с Covid-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет закупать российскую вакцину от Covid, которая не прошла клинических испытаний на безопасность", - говорится в сообщении, в котором слово "не" выделено большими буквами.

"Степанов на днях обмолвился, что Украина теоретически может закупать российскую вакцину. Потом, правда, от своих слов быстро отказался. Но, видимо, на всякий случай американцы его вызвали по этому поводу на ковёр и объяснили, что Украине можно покупать, а что нельзя", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в эфире украинского телеканала 13 октября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина закупит вакцину от коронавируса производства любой страны, в том числе и России, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердит ее эффективность и безопасность.

Однако уже на следующий день Степанов поспешил откреститься от своих слов, ссылаясь на сомнительное качество российской вакцины и недостаточные клинические исследования.