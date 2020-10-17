Вчера, 16 октября, в Кривом Роге шахтеры Октябрьского Криворожского железорудного комбината прекратили забастовку, после этого администрация предприятия подала на них в суд.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"Если администрация КЖРК решила наказать всех 417 работников шахт "Октябрьская", "Родина", "Гвардейская", "Терновская", которые осмелились не соглашаться с ужасными условиями труда и учинить над ними расправу через суд - то мы готовим исковое заявление в суд о ненадлежащих условиях труда, о нарушении трудового законодательства на предприятии. У судей будет дилемма-кого на самом деле необходимо судить и осуждать", - написал Волынец.

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При этом сами горняки заявляют, что не могут понять действий КЖРК. В меморандуме, который они подписали, говорилось, что комбинат не имеет претензий к участникам забастовок.

Как сообщила "Стране" машинистка подъёма на шахте "Октябрьская" Майя Чабан, накануне шахтёры пришли к соглашению с руководством комбината, что заработную плату поднимут с сентября на 10% и с октября ещё на 10% Тем, кто под землёй в общем на 21%, а тем, кто на поверхности 38%.

"Шахтеры согласились прекратить забастовку при условии, что их не будут преследовать и не будут привлекать к административной или уголовной ответственности. Но по итогу на бастовавших комбинат подал в суд. Мне вручили повестку прямо на работе. Заседание состоится шестого ноября", - говорит Майя Чабан.

Напомним, шахтеры в Кривом Роге начали протестовать еще 3 сентября. Они потребовали у руководства повышения зарплат. Уже 8 сентября около 400 горняков шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" объявили о забастовке. Они остались под землей с требованиями увеличить зарплаты и улучшить условия труда.

Спустя месяц с момента начала протестов под землей находились 24 горняка шахты "Октябрьская".