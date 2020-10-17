Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, его жена Елена приняла участие в торжественном запуске аудиогида в наиболее большом дворце страны – Долмабахче.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Наши государства - Украину и Турцию – объединяет не только Черное море, но и многовековая общая история, общая культура, дружба и стратегическое партнерство. И сегодня, запуская украиноязычные аудиогиды сразу в трех самых известных музеях Турции, мы еще больше объединяем наши страны", - сказала Зеленская.

Уточняется, что мероприятие также посетила первая леди Турции Эмине Эрдоган. Всего украиноязычные аудиогиды были внедрены в пяти наиболее больших музеях Турции. В прошлом году их запустили в стамбульских Айя-Софии и дворце Топкапи.

"Ежегодно более миллиона украинцев посещают Турцию, чтобы отдохнуть и оздоровиться. А еще - чтобы приобщиться к величественному культурному наследию этой страны, которая должна быть доступна нашим гражданам именно на украинском языке. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы в Турции и в целом в мире стало больше украинских аудиогидов, а значит - и Украины", - сообщила Елена Зеленская.

Елена Зеленская открыла украиноязычный гид в самом большом палаце Турции. Фото: president.gov.ua

Напомним, вчера Зеленский отправился с рабочим визитом в Турцию. Во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленскому удалось поговорить по телефону с лидером Канады Джастином Трюдо.