Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свои слова, сказанные в День защитника Украины о том, что армию в нашей стране необходимо сократить.

Заявление он сделал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Арахамии, фраза про сокращение была вырвана из контекста, а сам политик имел в виду не сокращение, а оптимизацию. Арахамия рассказал, что около 40% украинской армии – это не боевой состав.

"Из них около 25% - люди, которые берут одни бумаги, носят их в другую комнату... Даже наши военные шутят, что мы украинская бумажная армия", - сказал он.

Также Арахамия уточнил, что сейчас в армии Украины продолжается эксперимент по автоматизации, который проходит на уровне бригад и батальонов. Если он будет успешным, то с одной бригады можно будет "снять" до 150 человек.

"Ко мне приходит главнокомандующий и говорит: "У нас не хватает людей - бойцов". Но в тылу всегда почему-то хватает", - рассказал он.

При этом глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде считает, что в Украине должна быть контрактная армия.

"Для того, чтобы армия становилась сильнее, она должна быть на 100% контрактная, хорошо вооруженная... А в тылу - все что можно оптимизировать, должно быть оптимизировано", - добавил он.

Арахамия оправдался за скандал с сокращением численности ВСУ. Смотреть с 1:04:00. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Напомним, Арахамия 14 октября предложил сократить численность украинской армии и направить больше средств на ее перевооружение.

Ранее мы писали, в Украине осенью сократят количество срочников, но хотят набирать больше контрактников на службу.