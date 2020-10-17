В субботу, 17 октября, украинцев на восточной части страны, а также в Сумской и Одесской областях предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности. В других регионах страны ожидается резкое ухудшение погоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Согласно данным Укргидрометцентра, 17 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей удержится повышенный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели рассказали, что в остальных частях Украины ожидаются дожди, а местами мокрый снег.

"В центральных (кроме Днепропетровской), южных областях, а также в Карпатском регионе ожидаются дожди (в Карпатах с мокрым снегом); в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в тексте сообщения.

Спасатели также уточнили, что в Киевской области сегодня будет сильный дождь, а также штормовой ветер до 15-20 м/с.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказывала, что причиной непогоды в Украине в эту субботу станет циклон Foelke.

Ранее мы писали, что ночь в Киеве с 13 на 14 октября была самой теплой за всю историю наблюдений.