"Северный поток-2" достроят до конца, но неизвестно когда - глава МИД Германии
Газопровод "Северный поток-2" достроят до конца, однако когда именно, пока неизвестно.
Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Говоря о критике проекта со стороны Вашингтона, Маас заявил: "О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь – в Европе".
Кроме того, министр отметил, что ФРГ не собирается отказываться от диалога с РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.
"Наши отношения с Россией останутся сложными", – считает он.
По словам Мааса, "и в будущем на неприемлемые акции из России должен последовать европейский ответ".
"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн", – отметил министр.
"В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой", – подчеркнул Маас.
Напомним, в сентябре в Германии депутаты не смогли принять резолюцию по остановке "Северного потока-2".
Перед этим власти ФРГ предложили США миллиард евро за отказ от санкций против "Северного потока-2".
Отметим, что еще 11 сентября Маас заявлял, что власти рассматривают возможность остановки строительства газопровода "Северного потока-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.