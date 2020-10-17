Газопровод "Северный поток-2" достроят до конца, однако когда именно, пока неизвестно.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Говоря о критике проекта со стороны Вашингтона, Маас заявил: "О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь – в Европе".

Кроме того, министр отметил, что ФРГ не собирается отказываться от диалога с РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.

"Наши отношения с Россией останутся сложными", – считает он.

По словам Мааса, "и в будущем на неприемлемые акции из России должен последовать европейский ответ".

"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн", – отметил министр.

"В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой", – подчеркнул Маас.

Напомним, в сентябре в Германии депутаты не смогли принять резолюцию по остановке "Северного потока-2".

Перед этим власти ФРГ предложили США миллиард евро за отказ от санкций против "Северного потока-2".

Отметим, что еще 11 сентября Маас заявлял, что власти рассматривают возможность остановки строительства газопровода "Северного потока-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.