Минобороны перечислило 28 миллионов гривен на выплаты семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом
Минобороны перечислило деньги на единоразовые выплаты денежной помощи семьям военнослужащих, которые погибли во время катастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области 25 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в субботу, 17 октября.
Так, более 28 млн грн было направлено Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военкоматам.
"На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи. Сейчас решение о выплате принято касательно 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных сил", - сказано в сообщении
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что еще продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш.
"Результаты работы последней должны быть представлены министру обороны Украины до 25 ноября", - сообщили в Минобороны.
Так, решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.
Напомним, 25 сентября во время захода на посадку около 20:50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет Ан-26.
Согласно предварительной оценке, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.
Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. В результате падения самолета погибли 26 человек.
Позже в Минобороны решили, что семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом единоразово выплатят по 1,58 млн грн.