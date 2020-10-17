Минобороны перечислило деньги на единоразовые выплаты денежной помощи семьям военнослужащих, которые погибли во время катастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области 25 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в субботу, 17 октября.

Так, более 28 млн грн было направлено Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военкоматам.

"На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи. Сейчас решение о выплате принято касательно 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных сил", - сказано в сообщении

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что еще продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш.

"Результаты работы последней должны быть представлены министру обороны Украины до 25 ноября", - сообщили в Минобороны.

Так, решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Напомним, 25 сентября во время захода на посадку около 20:50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет Ан-26.

Согласно предварительной оценке, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.

Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. В результате падения самолета погибли 26 человек.

Позже в Минобороны решили, что семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом единоразово выплатят по 1,58 млн грн.