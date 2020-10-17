Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что находящиеся на самоизоляции украинцы смогут проголосовать на предстоящих местных выборах. Для этого им нужно до 23 октября подать заявление со справкой о состоянии здоровья.

Об этом он рассказал 17 октября во время ежедневного брифинга, который транслировался в Facebook.

"Как именно будут голосовать избиратели, находящихся на самоизоляции, что им надо делать. Им рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания. Итак, избиратели, которые желают проголосовать по месту пребывания должны не позднее 20:00 последней пятницы перед выборами (23 октября) подать заявление с добавленной медсправкой медицинского учреждения о состоянии здоровья", - сказал он.

Степанов также рассказал, что это необходимо для принятия решения избирательном участком о включении человека в список избирателей по месту пребывания.

Помимо этого, такому избирателю нужно будет иметь выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей.

В Минздраве рассказали, как в день выборов быть украинцам на самоизоляции. Смотреть с 09:45. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, в ходе этого же брифинга Степанов рассказал, что сейчас из-за ситуации с очередями возникла проблема с ПЦР-тестированием, но чиновники уже нашли выход из этой ситуации.

Также "Страна" писала, что сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных зараженных коронавирусом за сутки. Болезнь подтвердилась у 6 410 человек. Это впервые, когда число заболевших перешагнуло отметку в шесть тысяч.