В субботу, 17 октября, французская полиция взяла под стражу еще пять человек в связи с убийством учителя истории в пригороде Парижа. Двое из них являются родителями одной из студенток колледжа, где работал преподаватель. Еще трое задержанных входили в окружение предполагаемого убийцы, но не являются его родственниками.

Об этом сообщает Le Monde.

Так, по состоянию на утро 17 октября всего по делу об убийстве учителя истории полиция задержала девять человек. Четверо задержанных ранее являются членами семьи подозреваемого в убийстве.

Напомним, 16 сентября в пригороде Парижа было обнаружено обезглавленное тело преподавателя истории и географии. Как стало известно, он показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, после чего один из них его убил.

Сам предполагаемый в убийстве был застрелен в городе Эраньи. Журналисты утверждают, что мужчина был 2002 года рождения и являлся чеченцем из Москвы.

Отметим, что ранее президент Франции Макрон обнародовал план защиты светских ценностей Франции от исламских радикалов.