Появился новый поворот в деле о слитом компромате бывшего вице-президента США и конкурента Трампа на выборах Джо Байдена и его сына Хантера, которых винят в мутных делишках в Украине.

На третий день "Байденгейта" соцсети, которые блокировали распространение скандальной статьи New York Post о коррупции семейства, пошли на попятную.

Twitter передумал

Twitter уже разрешает делиться ссылками на резонансную публикацию, где рассказано о том, как Хантер Байден пять лет назад свел с отцом, тогда действующим вице-президентом США, украинского бизнесмена из "Бурисмы". Хантер числился в топ-менджерах этой украинской газовой компании и получил там 4 миллиона долларов зарплаты.

Это выяснилось из переписки Хантера, хранившейся на ноутбуке, который сдавали в мастерскую и данные их которого попали в руки репортерам.

Ретвиты и просмотры стали доступны после того, как главу соцсети Джека Дорси вызвали на ковёр в Сенат, на экстренные слушания о вмешательстве в выборы и цензуре в соцсетях.

Показательно объяснение, почему Twitter вдруг изменил решение по статье, которую ранее блокировал из-за "отсутствия авторитетных источников происхождения информации". Теперь, мол, публикация и так пошла в мир, и доступ к ней открыли.

Представитель Twitter подтвердил Hill, что пользователи соцсети теперь могут делиться публикацией, поскольку "содержащаяся в ней некогда частная информация теперь широко распространена в прессе и на других цифровых платформах".

В случае с Facebook соцсеть продолжает "сокращать" распространение статьи Post в ожидании "расследования, проведенного независимыми факт-чекерами".

При этом сторонники Трампа обвиняют соцсети в двойных стандартах - ведь они никогда не блокировали публикации против нынешнего президента США, хотя многие обвинения в его адрес к настоящему времени не подтвердились.

"Пишет с ошибками"

Тем временем в New York Post продолжают печатать подробности о похождениях сына вице-президента США, ведь помимо деловых переписок на жёстком диске Хантера обнаружены не менее 25 тысяч фото и видео порнографического характера.

В основном Хантер запечатлевал моменты своей личной жизни, наполненной кокаином, алкоголем и бесконечными клубными тусовками.

"Компьютерная камера оставила почти 25 тысяч изображений с сексуально откровенными селфи и порно (New York Post не будет их публиковать), а также снимки из детства и каникул Байдена", - пишет New York Post.

На одном из самых целомудренных фото из тех, что хранились в ноутбуке Хантера Байдена, он изображен на отдыхе в компании с девушкой. Фото: New York Post

"На заработанные 4 млн долларов от Burisma, 3,5 млн от Елены Батуриной и ещё 10 млн от китайских банкиров он успел знатно погулять, пока его отец был в Белом доме", - пишет блог "Политика в Америке. Выборы-2020" в Facebook.

На жестком диске хранились многочисленные селфи и секс-видео с участием сына Джо Байдена. Фото: New York Post

И тут нашли "руку Кремля"

Через три дня после публикации в New York Post отреагировала и сочувствующая демократам пресса, которая до этого игнорировала скандал.

Правда, все свелось традиционно к "руке Кремля".

USA Today пишет, что ФБР начало расследование о "российском вмешательстве" (хоть первое, после прошлых выборов, провалилось) в утечке электронных писем сына Байдена, за которой стоит личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

"Расследование ФБР связано с сообщением New York Post на этой неделе о содержимом жесткого диска компьютера, полученном от Джулиани. Согласно сообщению газеты, данные с компьютера были предоставлены Джулиани владельцем мастерской по ремонту компьютеров в Делавэре, где в прошлом году был оставлен для обслуживания ноутбук, но заказчик так и не пришел за ним. В дело вмешалось ФБР после того, как в прошлом месяце представители разведки США предупредили, что Россия работает над очернение Джо Байдена в преддверии президентских выборов", - написала USA Today.

Роберт Костелло, поверенный, представляющий Джулиани, сказал, что ему неизвестно о расследовании ФБР.

В New York Times со ссылкой на некие анонимные источники в разведывательном сообществе также написали, что за скандалом якобы стоит "кампания дезинформации" со стороны русских.

"Бомба" за 10 дней до выборов

Но, похоже, самое интересное припасено "на десерт" - прямо перед выборами обещают обнародовать еще более серьезный компромат на Байдена.

Джулиани в интервью корреспонденту Daily Caller в Белом доме Кристиану Дэтоку на YouTube пообещал за 10 дней до выборов выдать прямые доказательства причастности Джо Байдена к коррупционному скандалу.

Сомнения в достоверности опубликованной New York Post информации о Хантера Байдена он назвал "мелкой чепухой", продвигаемой "либеральной прессой".

"Мы можем гадать сколько угодно, но никто не гадал, когда они украли налоговые декларации Дональда Трампа и опубликовали их, ничего не проверяя, и у них даже нет неназванного источника", - продолжил Джулиани.

Оппоненты Трампа уверяют, что скандал с Байденом и его сыном - это, мол, никакой не скандал.

"История причастности Хантера Байдена к украинской газовой компании Burisma - это не скандал вокруг его отца, как утверждает кампания Трампа, а часть личной трагедии сына вице-президента, и выглядит как дезинформация о роли Джо Байдена", - пишет колумнист Washington Post Давид Игнатиус.

Обозреватель признает, что "Хантер Байден совершил ошибку, связавшись с такой сомнительной компанией, как Burisma".

"Но мнение, что дело Burisma бьет по шансам Джо Байдена на выборах президента, является, как сказал бы он, бредом", - пишет Игнатиус.

Есть и другое мнение - что цензура в Facebook и Twitter приведет к обратным результатам и поможет кампании Трампа.

"Умышленная попытка Twitter и Facebook скрыть эту историю просто не сработала и, по сути, нанесла ущерб их собственной репутации. В конце концов, не было никаких ограничений на недавно просочившуюся информацию о налоговых декларациях Дональда Трампа - не говоря уже о цунами других обвинений против Трампа, которые распространялись через эти СМИ, от досье Кристофера Стила (бывшего агента MI6, который готовил доклады о якобы связях Дональда Трампа и его окружения с Кремлем, - прим. ред.) до обмана о "сговоре с Россией". Как бы ни старались анти-трамповские СМИ, эта история никуда не денется", - пишет британец Найджел Фарадж, лидер партии Brexit, в колонке "Мнения" в Newseeek.

Более того, считает политик, есть еще вопросы о некоторых других родственниках Джо Байдена, на которые также необходимо ответить.

"Октябрьский сюрприз только начался", - полагает Фарадж.

Среди американских экспертов также есть мнение, что цензура соцсетей в истории с сыном Байдена может сыграть на руку Трампу.

"Топ-менеджеры Twitter и Facebook лояльны к демократам, но бойкот скандальной статьи способен добавить пару процентов Трампу - поэтому Twitter и дал задний ход. На лицо двойной стандарт американской политики. Кстати, в народе обсуждают, что если бы сын Трампа зарабатывал по 50 тысяч долларов в месяц в украинской компании и оказался замешан в отстранении от должности неудобного прокурора (имеется в виду увольнение Виктора Шокина - Ред.), я не уверен, что Трамп устоял бы на посту президента - довели бы таки до импичмента", - сказал "Стране" специалист по Восточной Европы аналитического центра из Вашингтона Джерри Бишоп.