Вчера во время визита Зеленского в Турцию он провел встречу с патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину. По такому случаю Зе даже посетил церковную службу, чего в Украине никогда не делал.

Многие православные восприняли этот шаг неоднозначно - с оглядкой на роль Варфоломея в украинских делах. При этом одновременно в украинскую власть возвращаются люди, которые принимали активное участие в создании ПЦУ и всей истории с Томосом.

"Страна" разбиралась, зачем Зеленский начал проявлять такое внимание к религиозным вопросам, от которых абстрагировался последние полтора года.

Президент у патриарха

Варфоломей принял Зеленского в своей резиденции на Фанаре. Но не сразу. Сначала Владимир и Елена побывали на службе в храме Святого Георгия.

Во время пения Зеленский держал в руке какую-то развернутую книгу или брошюру. Такая же была в руках у первой леди. Рядом с президентской четой также виден Андрей Ермак.

Литургию вел митрополит Франции Эммануил - один из "отцов" украинского Томоса, который вел объединительный собор в Киеве в 2018 году.

Президента поставили выше всех, рядом примостилась его супруга.

Отметим, что в Украине Зеленский храмы не посещает. И вообще сторонится, в отличие от Порошенко, публичной религиозности. Однако для Вселенского патриархата сделал исключение - хотя самого Варфоломея на этой службе не было.

С патриархом Зе встретился уже после молебна - в отдельном, более светском помещении.

Последовательность весьма символическая - то есть это был не сугубо светский визит, а некий реверанс в сторону "матери-церкви" (там ее назвали на сайте ОП по итогам визита Зеленского).

Для начала президент и патриарх пообщались публично, потом уединились разговаривать тет-а-тет.

Суть бесед стороны передают в общих чертах следующим образом.

Варфоломей, как сообщают во Вселенском патриархате, вспомнил про Томос и автокефалию, заявил, что следит за деятельностью главы ПЦУ Епифания и доволен его работой, "он настоящий лидер церкви".

Также патриарх заявил, что приедет в Украину на 30-летие независимости в следующем году, если бог даст и пандемия схлынет.

На сайте Офиса президента по итогам встречи не было ни слова про Томос или Епифания с ПЦУ. Разве что полунамеком: Зе поблагодарил патриарха "за все, что вы сделали и делаете для Украины".

Из конкретики в сообщении ОП осталось только упоминание приглашения Варфоломея в Украину. Что, учитывая роль патриарха в событиях зимы 2018-2019 годов, является важным поворотом в политике Зеленского.

Варфоломей, Томос и раскол

Напомним вкратце о свершениях стамбульского патриарха по Украине.

В 2018 году Варфоломей по просьбе Порошенко провел "ребрендинг" Киевского патриархата, сделал из него ПЦУ и признал эту церковь на уровне мирового православия, вручив Томос об автокефалии.

В котором, правда, было записано, что новосозданная церковная организация - всего лишь митрополия, как и каноническая УПЦ. То есть находится в подчинении у Константинополя.

Но главное в том, что Варфоломей формализовал церковный раскол в Украине. А это придало новый импульс захватам храмов на западе страны, которым активно потакали власти.

Причем "процесс пошел" не только в Украине, но, к примеру, и на Балканах, где начали по той же схеме теснить позиции Сербской православной церкви. То есть раскол начался уже и в мировом православии. Что уже походило на геополитические, а не только религиозные игры.

Владимир Зеленский после прихода к власти от церковного вопроса абстрагировался. И, хотя в отдельных селах продолжались захваты храмов, центральная власть в них уже не участвовала (хотя и не препятствовала).

При этом было заметно, что Банковая не собирается откатывать ситуацию назад, в допорошенковские времена. Никто не позволил Филарету юридически возродить тот же Киевский патриархат, выведя его из ПЦУ. То есть действовали у Зеленского в устоявшихся рамках и ревизий не замышляли.

Однако приглашение Варфоломея в Украину - это явный шаг в сторону от стратегии нейтралитета. И фактически старт новой кампании властей по поддержке ПЦУ.

Причем контуры возврата к порошенковской политике в делах религий уже просматриваются и по другим направлениям.

Возвращение "отца Томоса"

В конце сентября стало известно, что в "большой спорт" возвращается экс-глава департамента по делам религий Андрей Юраш. Это один из тех, кто активно участвовал в создании ПЦУ во времена Порошенко.

В прошлом году он не смог возглавить новую структуру при Минкульте, которая занимается религиями. Зато несколько недель назад объявил о создании Отдела по вопросам этнонациональной политики и религий в рамках секретариата Кабмина.

"Основу этого подразделения составили наиболее профессиональные специалисты бывшего Департамента, благодаря которым были совершены очевидные прорывы в предыдущие годы", - написал Юраш, имея в виду создание ПЦУ и получение Томоса.

Помогли создать новый отдел премьер Шмыгаль, министр Кабмина Немчинов и госсекретарь Ярема.

Юраш также опубликовал фото работников нового отдела при Кабмине.

На фото справа от Юраща - Иван Папаяни, бывший работник департамента по религиям, который занимается уставами церковных организаций. Именно его УПЦ обвиняла в создании трудностей при регистрации своего устава. То есть вся бывшая команда "отца Томоса", потерявшая работу после ухода Порошенко, теперь перекочевала в Кабмин.

Но в чем будут функции нового отдела? И как они будут кореллироваться с Госслужбой, созданной при Минкульте?

Дело в том, что Секретариат Кабмина - это очень важная структура. Она готовит проекты решений правительства. То есть любые предложения Госслужбы по делам религий через министра культуры будут попадать сначала в секретариат. И уже там обрабатываться и выноситься на рассмотрение правительства.

В каком-то смысле Юраш занял даже более серьезную должность, чем имел ранее (пусть и менее публичную). И это не говоря уже о контролирующих функциях по исполнению решений Кабмина, которые возложены на секретариат.

В чем причина такого разворота политики Зеленского в религиозном вопросе, который мы видим в последний месяц-два?

Источник, вхожий в окружение президента, в разговоре со "Страной" объясняет перемены политики давлением со стороны Запада.

"Сейчас между Зеленским и Западом возникло сильное напряжение по поводу ситуации с антикоррупционными структурами и другими подопечными западных структур вроде зампреда НБУ Рожковой. В США и ЕС заподозрили, что Зе-команда хочет провести полную смену руководства НАБУ и САП, уволить Рожкову не просто так, а в рамках некоей большой программы разворота Украины к России. Слухи и подозрения эти активно подогреваются многочисленными врагами Зеленского внутри страны. В первую очередь Порошенко. Поэтому, чтобы их развеять президент и пытается всячески продемонстрировать, что он остается верным прежнему курсу. Прекратилась критика главы НАБУ Сытника, перенесено увольнение Рожковой. И визит к Варфоломею из той же серии. Так как в проекте по созданию ПЦУ изначально активно участвовали американцы", - говорит источник.

Зе грозят провалом на выборах

Какими бы ни были мотивы действий Зеленского относительно Варфоломея, но последствия для президента и его партии на выборах могут оказаться плачевными.

Сторонники ПЦУ за него голосовать точно не будут, а противники (а их среди тех, кто раньше голосовал за "слуг народа" очень много) могут отдать голоса конкурентами партии президента, увидев в действиях Зеленского продолжение "линии Порошенко" в религиозном вопросе.

В УПЦ уже заявили, что миллионы ее верующих, которые голосовали за Зеленского на выборах президента, восприняли встречу с Варфоломеем "настороженно".

"Считаю, что сам факт встречи президента В.Зеленского с патриархом Варфоломеем сегодня в Стамбуле, независимо от её результатов, может негативно отразиться на личном рейтинге президента и его партии "Слуга народа", который и так желает лучшего. По крайней мере, верующие УПЦ, которые в своем подавляющем большинстве голосовали в 2019 году за Зеленского, очень насторожено восприняли такую встречу. Факт встречи может еще больше оттолкнуть их от поддержки "Слуг" на ближайших выборах. Люди боятся, что вернется политика и идеология Порошенко", - написал у себя в телеграм один из спикеров УПЦ, протоиерей Николай Данилевич.