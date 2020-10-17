В субботу, 17 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под контроль семь населенных пунктов в районе Нагорного Карабаха, а также город Физули.

Об этом он рассказал во время телеобращения к нации, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Так, по его данным, 17 октября азербайджанская армия взяла под контроль город Физули и еще 7 сел Физулинского района - это Гоч Ахмеды, Чимен, Джуварлы, Пир-Ахмедлы, Мусабейли, Ишыглы и Дедели.

Также Алиев уточнил, что армянская сторона конфликта создала в Физули сильные фортификационные сооружения.

"Нам долгие годы говорили, что город Физули взять невозможно или на это уйдут многие месяцы. Однако, мы смогли в кратчайшие сроки освободить сам город и большую часть района от армянской оккупации", - рассказал он.

Ранее минобороны Азербайджана заявило о том, что вооруженные силы Армении попытались атаковать азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе. В результате, по данным ведомства, было уничтожено более 11 единиц техники противника.

Также мы писали, что в боях с Азербайджаном погибли уже 633 солдата непризнанного Нагорного Карабаха.