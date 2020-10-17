В США впервые за 70 лет на федеральном уровне казнят женщину
Американский власти впервые за 70 лет казнят женщину, которая получила соответствующий приговор на федеральном уровне.
Об этом сообщает Минюст США, передает "РИА Новости".
Приговор приведут в исполнение 8 декабря. Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь пройдет в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.
Кроме того, ведомство назначило казнить Брэндона Бернарда, который убил вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.
Напомним, в июле этого года Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
Отметим, что восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
Также сообщалось, что власти Китая будут казнить граждан страны за сокрытие симптомов коронавируса.