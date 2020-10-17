Американский власти впервые за 70 лет казнят женщину, которая получила соответствующий приговор на федеральном уровне.

Об этом сообщает Минюст США, передает "РИА Новости".

Приговор приведут в исполнение 8 декабря. Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь пройдет в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

Кроме того, ведомство назначило казнить Брэндона Бернарда, который убил вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.

Напомним, в июле этого года Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Отметим, что восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.

Также сообщалось, что власти Китая будут казнить граждан страны за сокрытие симптомов коронавируса.