Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине на сегодняшний день есть проблемы с ПЦР-тестированием из-за образовавшихся очередей. Однако чиновники уже знают, как решить проблему.

Об этом он рассказал 17 октября в ходе ежедневного брифинга, который транслировался на Facebook.

"У нас происходят проблемы с ПЦР-тестированием с точки зрения очередей, которые происходят в некоторых, особенно в крупных городах нашей страны. Мы продолжаем увеличивать это количество, мы понимаем каким образом мы будем увеличивать", - сказал он.

В то же время Степанов рассказал, что за прошедшие сутки было сделано 63 734 теста, из которых 36 201 – методом ПЦР. Остальные тестировались методом ИФА.

"Мы эту проблему решим и увеличим количество тестирований к тому количеству, которое необходимо для нашей страны", - рассказал он.

Степанов рассказал о проблеме с ПЦР-тестированием. Смотреть с 04:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных зараженных коронавирусом за сутки. Болезнь подтвердилась у 6 410 человек. Это впервые, когда число заболевших перешагнуло отметку в шесть тысяч.

Также "Страна" приводила слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейсуса о том, что единственным лекарством, которое пока является единственным, показавшим свою эффективность при лечении тяжелой формы Covid-19, является дексаметазон.