В Луганской области под процессуальным руководством прокуратуры Северодонецка правоохранители задержали первого заместителя городского головы при получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, чиновник намеревался получить "откат" в 10% от местного общества с ограниченной ответственностью за то, что предприятие выиграет тендер и заключит договор на выполнение работ по благоустройству городской территории. В результате местные предприниматели заплатили вице-мэру 46 000 грн взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Правоохранители задержали взяточника в его служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

По данным Офиса генпрокурора, следствие продолжается. Сейчас решает вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проводились Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и Рубежанским отделом полиции ГУ Нацполиции в Луганской области.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове сотрудники ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки у своего же коллеги.

Также сообщалось, что в Киеве адвокат и экс-прокурор вымогали $80 000 взятки за закрытие дела о незаконном обращении с оружием