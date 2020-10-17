Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что жители Донбасса, которые имеют российские паспорта, смогут проживать на территории после их возвращения в Украину. Но они будут считаться иностранцами.

Об этом он рассказал в интервью хорватскому каналу N1.

По словам Резникова, граждане Украины, сменившие паспорта на российские, получат выбор – остаться жить на Донбассе в статусе иностранца, либо уехать. Резников рассказал, что Украина намерена поступить как Хорватия – дать людям выбор и защитить национальные меньшинства.

Также чиновник рассказал, что сейчас на подконтрольной Киеву территории проживает около 1,5 миллиона переселенцев, которые смогут на Донбассе начать жизнь "с нуля". Помимо русских, по его словам, там также есть представители армян и греков, которые были вынуждены покинуть свою территорию.

Напомним, в ходе этого же интервью Резников рассказал, что речи об определении особого статуса Донбасса в Конституции не идет. Вместо этого чиновник предложил для этого региона вариант "особого статуса" в виде льготных условий для ведения бизнеса.

Также в ходе общения с журналистами Резников рассказал о подготовке законопроекта по Донбассу. В нем идет речь о переходном периоде после деоккупации территории.