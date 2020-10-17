Минздрав опубликовал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 17 октября
За минувшие сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству новых заболевших Covid-19 - заразились 6410 человек. Всего в стране подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Больше всего новых пациентов с коронавирусом обнаружили в столице, Одесской и Харьковской областях.
Об этом в субботу, 17 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, по данным на сегодняшнее утро в Украине подтверждено 5 517 летальных случаев коронавируса, выздоровели 124 113 пациентов. Всего проведено 2 765 787 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровело 2 194 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 8233 (+163)
- Волынская область — 10682 (+167)
- Днепропетровская область — 10721 (+464)
- Донецкая область — 6776 (+118)
- Житомирская область — 9539 (+253)
- Закарпатская область — 11626 (+165)
- Запорожская область — 6259 (+97)
- Ивано—Франковская область — 16377 (+214)
- Кировоградская область — 1512 (+44)
- г. Киев — 30010 (+598)
- Киевская область — 12439 (+232)
- Львовская область — 24539 (+368)
- Луганская область — 2334 (+105)
- Николаевская область—5567 (+231)
- Одесская область — 18519 (+506)
- Полтавская область — 5738 (+269)
- Ровенская область — 15646 (+248)
- Сумская область — 8524 (+272)
- Тернопольская область — 17160 (+244)
- Харьковская область — 27929 (+472)
- Херсонская область — 2380 (+116)
- Хмельницкая область — 10480 (+382)
- Черновицкая область — 17450 (+247)
- Черкасская область — 6619 (+232)
- Черниговская область — 6582 (+203)
Исследования проводили вирусологи референс-лаборатории ЦОЗ, а также областные лаборатории. По состоянию на утро 17 октября в центр поступило 6 930 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 363 644 сообщения о подозрении на Covid-19.
Напомним, ранее две украинские лаборатории получили больше миллиона на создание вакцины от коронавируса.
Как сообщалось, глава Минздрава Украины сообщил, сколько мест для пациентов с коронавирусом осталось в больницах Киева.