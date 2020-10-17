За минувшие сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству новых заболевших Covid-19 - заразились 6410 человек. Всего в стране подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Больше всего новых пациентов с коронавирусом обнаружили в столице, Одесской и Харьковской областях.

Об этом в субботу, 17 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, по данным на сегодняшнее утро в Украине подтверждено 5 517 летальных случаев коронавируса, выздоровели 124 113 пациентов. Всего проведено 2 765 787 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровело 2 194 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 8233 (+163)

Волынская область — 10682 (+167)

Днепропетровская область — 10721 (+464)

Донецкая область — 6776 (+118)

Житомирская область — 9539 (+253)

Закарпатская область — 11626 (+165)

Запорожская область — 6259 (+97)

Ивано—Франковская область — 16377 (+214)

Кировоградская область — 1512 (+44)

г. Киев — 30010 (+598)

Киевская область — 12439 (+232)

Львовская область — 24539 (+368)

Луганская область — 2334 (+105)

Николаевская область—5567 (+231)

Одесская область — 18519 (+506)

Полтавская область — 5738 (+269)

Ровенская область — 15646 (+248)

Сумская область — 8524 (+272)

Тернопольская область — 17160 (+244)

Харьковская область — 27929 (+472)

Херсонская область — 2380 (+116)

Хмельницкая область — 10480 (+382)

Черновицкая область — 17450 (+247)

Черкасская область — 6619 (+232)

Черниговская область — 6582 (+203)

Исследования проводили вирусологи референс-лаборатории ЦОЗ, а также областные лаборатории. По состоянию на утро 17 октября в центр поступило 6 930 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 363 644 сообщения о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее две украинские лаборатории получили больше миллиона на создание вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, глава Минздрава Украины сообщил, сколько мест для пациентов с коронавирусом осталось в больницах Киева.