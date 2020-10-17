Больше всего новых больных Covid-19 обнаружили в Киеве, Одесской и Харьковской областях. Фото: "Страна"

За минувшие сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству новых заболевших Covid-19 - заразились 6410 человек. Всего в стране подтвержден  293 641 случай коронавирусной инфекции. Больше всего новых пациентов с коронавирусом обнаружили в столице, Одесской и Харьковской областях. 

Об этом в субботу, 17 октября, сообщает пресс-служба Минздрава. 

Как отмечается, по данным на сегодняшнее утро в Украине подтверждено 5 517 летальных случаев коронавируса,  выздоровели 124 113 пациентов. Всего проведено 2 765 787 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровело 2 194 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 8233 (+163)
  • Волынская область — 10682 (+167)
  • Днепропетровская область — 10721 (+464)
  • Донецкая область — 6776 (+118)
  • Житомирская область — 9539 (+253)
  • Закарпатская область — 11626 (+165)
  • Запорожская область — 6259 (+97)
  • Ивано—Франковская область — 16377 (+214)
  • Кировоградская область — 1512 (+44)
  • г. Киев — 30010 (+598)
  • Киевская область — 12439 (+232)
  • Львовская область — 24539 (+368)
  • Луганская область — 2334 (+105)
  • Николаевская область—5567 (+231)
  • Одесская область — 18519 (+506)
  • Полтавская область — 5738 (+269)
  • Ровенская область — 15646 (+248)
  • Сумская область — 8524 (+272)
  • Тернопольская область — 17160 (+244)
  • Харьковская область — 27929 (+472)
  • Херсонская область — 2380 (+116)
  • Хмельницкая область — 10480 (+382)
  • Черновицкая область — 17450 (+247)
  • Черкасская область — 6619 (+232)
  • Черниговская область — 6582 (+203)

Исследования проводили вирусологи референс-лаборатории ЦОЗ, а также областные лаборатории. По состоянию на утро 17 октября в центр поступило 6 930 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 363 644 сообщения о подозрении на Covid-19.

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Напомним, ранее две украинские лаборатории получили больше миллиона на создание вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, глава Минздрава Украины сообщил, сколько мест для пациентов с коронавирусом осталось в больницах Киева.

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