Раскрыты темы последних дебатов Трампа и Байдена. Фото: Twitter

Во время последних дебатов перед выборами действующий президент США Дональд Трамп и его соперник Джо Байден поговорят о коронавирусе, изменении климата, национальной безопасности и лидерстве страны.

Соответствующие темы были представлены на сайте Комиссии по президентским дебатам США.

Так, во время встречи в городе Нэшвилл, штат Теннесси, кандидаты в президенты США обсудят:

  • Коронавирус;
  • Американские семьи;
  • Расовые взаимоотношения в США;
  • Изменение климата;
  • Национальная безопасность;
  • Лидерство.

Уточняется, что секретная служба США уже начала подготовку к новым дебатам.  Они состоятся в четверг, 22 октября, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Предварительная продолжительность мероприятия – полтора часа.

Напомним, мы писали о том, как ранее нынешний президент США Дональд Трамп и кандидат на его должность от демократической партии Джо Байден вместо запланированных дебатов, которые были перенесены, решили провести встречу со сторонниками в онлайн-режиме.

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