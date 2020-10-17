Во время последних дебатов перед выборами действующий президент США Дональд Трамп и его соперник Джо Байден поговорят о коронавирусе, изменении климата, национальной безопасности и лидерстве страны.

Соответствующие темы были представлены на сайте Комиссии по президентским дебатам США.

Так, во время встречи в городе Нэшвилл, штат Теннесси, кандидаты в президенты США обсудят:

Коронавирус;

Американские семьи;

Расовые взаимоотношения в США;

Изменение климата;

Национальная безопасность;

Лидерство.

Уточняется, что секретная служба США уже начала подготовку к новым дебатам. Они состоятся в четверг, 22 октября, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Предварительная продолжительность мероприятия – полтора часа.

Напомним, мы писали о том, как ранее нынешний президент США Дональд Трамп и кандидат на его должность от демократической партии Джо Байден вместо запланированных дебатов, которые были перенесены, решили провести встречу со сторонниками в онлайн-режиме.