Обезглавившим французского учителя в городе Конфлан-Сент-Онорион оказался чеченец, который родился в Москве, но вырос во Франции. Он назвал его "псом Макрона" и опубликовал фото отрубленной головы у себя в Твиттере.

Об этом сообщают французские СМИ.

По данным издания "Baza", консульство РФ во Франции подтвердило, что нападавший - 18-летний чеченец, уроженец Москвы. У него был аккаунт в Twitter с ником "Чечен_270", который уже заблокирован.

Однако нападавший успел выложить в нем фото убитого учителя и написать: "Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, который посмел унизить Мухаммеда".

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал нападение, подчеркнув, что это — исламистский теракт.

Emmanuel Macron: "Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression" pic.twitter.com/WR43vBuzjy — BFMTV (@BFMTV) October 16, 2020

Напомним, 16 сентября в пригороде Парижа было обнаружено обезглавленное тело преподавателя истории и географии. Как стало известно, он показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийца в итоге был ликвидирован сотрудниками полиции.

Отметим, что ранее Макрон обнародовал план защиты светских ценностей Франции от исламских радикалов.