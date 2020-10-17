В субботу, 17 октября, в Украине ожидается ветреная и дождливая погода. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, опубликованный в Facebook.

"17 октября в большинстве областей дожди, днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и Карпатском регионе значительные дожди (в Карпатах с мокрым снегом). Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Синоптики утверждают, что температура в западных и северных областях будет в районе +9...+14 градусов днем, а также +5...+10 ночью. В Карпатах на протяжении суток будет от 0 до +5 градусов.

На остальной части Украины ночью будет +10...+15 ночью и около +15...+20 градусов днем. На юге и востоке воздух прогреется до +24.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказывала, что причиной непогоды в Украине в эту субботу станет циклон Foelke.

Ранее мы писали, что ночь в Киеве с 13 на 14 октября была самой теплой за всю историю наблюдений.