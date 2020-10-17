В субботу, 17 октября, в 12:00 на улицах Минска состоится "Марш молодости", в котором призывают принять участие студентов белорусской столицы.

Об этом пишет Телеграм-канал "Nexta".

"До народного ультиматума осталось 10 дней. К протесту подключаются все социальные группы: пенсионеры, рабочие, матери и люди с инвалидностью. В ответ насиловики бросают в людей светошумовые гранаты и проводят массовые задержания. Наш ответ — солидарность! В эту субботу 17.10 проводим Марш молодости", - говорится в сообщении.

При этом организаторы не называют конкретные места и маршруты марша, они будут опубликованы к началу мероприятия.

"Чем больше людей и маршей выйдет на улицы городов в одно время, тем сложнее слабовикам будет контролировать происходящее. Встречаемся и идём маршем по улицам города. Видим опасность — разбегаемся и собираемся снова", - объясняют организаторы марша.

Напомним, в Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются протесты против Александра Лукашенко. На этой неделе протестующие в Минске закидали райотдел милиции коктейлями Молотова.

Также сообщалось, что в Минске ОМОН избил брата любимой спортсменки Лукашенко.