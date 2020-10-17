Российский фотограф Сергей Горшков рассказал, как ему удалось сделать снимок, который победил на конкурсе Wildlife Photographer of the Year и был признан лучшим фото дикой природы 2020 года.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул N3".

"Скрытая камера - вершина мастерства в природной фотографии. Я ведь не вижу тигра, а лишь могу предсказать, что может произойти перед камерой. Я являюсь режиссером невидимой сцены", - отметил он.

Помимо этого фотограф также показал видео, как ему удалось сделать тот самый снимок, на котором амурская тигрица обнимает ствол маньчжурской пихты.

Уточним, что фотография Горшкова была признана лучшей на конкурсе. Тигрицу удалось запечатлеть в заповеднике "Леопардовый" в Приморском крае. Чтобы сделать снимок, мужчине пришлось ждать 11 месяцев.

Напомним, снимок Тилахана Тармапалана, на котором запечатлено стало слонов, ищущих пропитание на свалке в Шри-Ланке, одержал победу в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB).

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