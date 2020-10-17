Азербайджан заявил об обстреле своей территории со стороны Баку. Скриншот: twitter.com/trtworld

Власти Азербайджана в ночь на субботу, 17 октября, заявили о ракетном обстреле жилых кварталов города Гяндже. Обстрелы со стороны Армении стоили жизни 12 людям, еще 40 получили ранения.

Об этом в Twitter сообщает TRT World.

Так, в Баку заявили о ракетных ударах со стороны Вооруженных сил Армении по двум азербайджанским городам – Гяндже и Мингечевиру. Часть ракет удалось перехватить ПВО.

Однако два снаряда сумели достичь цели, взорвавшись в жилых кварталах. Всего пострадали 20 домов, пять из них не подлежат ремонту. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее минобороны Азербайджана заявило о том, что вооруженные силы Армении попытались атаковать азербайджанские позиции в Нагорном Карабахе. В результате, по данным ведомства, было уничтожено более 11 единиц техники противника.

Также мы писали, что в боях с Азербайджаном погибли уже 633 солдата непризнанного Нагорного Карабаха.

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