Власти Азербайджана в ночь на субботу, 17 октября, заявили о ракетном обстреле жилых кварталов города Гяндже. Обстрелы со стороны Армении стоили жизни 12 людям, еще 40 получили ранения.

Об этом в Twitter сообщает TRT World.

Так, в Баку заявили о ракетных ударах со стороны Вооруженных сил Армении по двум азербайджанским городам – Гяндже и Мингечевиру. Часть ракет удалось перехватить ПВО.

Однако два снаряда сумели достичь цели, взорвавшись в жилых кварталах. Всего пострадали 20 домов, пять из них не подлежат ремонту. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.

Armenian missile strikes in Azerbaijan's Ganja kill at least five civilians inlcuding two children and wound 35 more – Azerbaijani Vice President Hikmet Hajiyev https://t.co/d8HZujbEqR pic.twitter.com/4GHepKOFqK