В Украине по состоянию на утро субботу, 17 октября, число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 6 410. Это очередной антирекорд, впервые число новых случаев, зафиксированных за сутки, превысило отметку в 6 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, сообщается, что общее число случаев Covid-19 в стране увеличилось до 293 641 (+6 410 за сутки). Из них 5 517 оказались летальными (+109 за сутки).

Отметим, что украинская система здравоохранения, по данного главного санврача Украины Виктора Ляшко, способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки.

Также мы писали о том, что вчера, 16 октября, в Киеве за сутки от коронавируса умерло рекордное количество пациентов.