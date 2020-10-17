Обезглавить преподавателя истории во Франции мог родившейся в Москве юноша. Фото: Flickr

Вероятным убийцей преподавателя истории в пригороде Париже, который был обезглавлен, называют 18-летнего юношу. По неподтвержденной информации, он родился в России и является чеченцем по происхождению.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники.

"По нашим данным, мужчина, подозреваемый в причастности к смерти учителя в Валь-д'Уаз (департамент на севере Франции – Ред.) в пятницу, родился в Москве в 2002 году. Раньше он не попадал в поле зрения полицейских", - говорится в сообщении.

Также журналисты рассказали, что незадолго до убийства, юноша кричал "Аллаху Акбар".

Напомним, вчера, 16 октября, во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, было обнаружено обезглавленное тело учителя истории и географии, который показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийца был ликвидирован полицией.

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