Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил (уже не в первый раз), что речи об определении особого статуса Донбасса в Конституции не идет. Вместо этого чиновник предложил для этого региона вариант "особого статуса" в виде льготных условий для ведения бизнеса.

Об этом он сказал в интервью телеканалу N1, который вещает в Хорватии, Сербии и Боснии.

"Специальный статус – это на самом деле рабочее название закона, который называется "об особенностях местного самоуправления". Но мы точно не будем вести речь о включении особого статуса в Конституцию Украины. Потому что это наихудший путь, это путь к федерализации и к потере суверенитета страны. Я сторонник теории украинского варианта "особого статуса": это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса. И второе – это децентрализация. Этого будет достаточно, чтобы развивать украинский Донбасс", - считает Резников.

Ранее в том же интервью он заявил, что по примеру Хорватии хочет реализовать идею подготовки работников будущих местных органов власти Донецка и Луганска.

В сентябре Резников говорил, что после окончания войны на Донбассе быстрой реинтеграции региона не произойдет - на это нужно минимум 25 лет.