51-летняя певица Дженнифер Лопес показала страстные фото с колумбийцем Maluma
Знаменитая актриса Дженнифер Лопес показала первые снимки для музыкального журнала Billboard, где звезда позирует с колумбийским исполнителем MALUMA.
Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.
На первом фото актриса позирует с исполнителем в длинном черном платье, демонстрируя бедра с характерным латиноамериканским разрезом вдоль ноги.
На втором снимке звезда выгнула спину на столе в длинном белом платье с хаотичными разрезами, страстно смотря в камеру. На еще одном снимке Лопес демонстрирует фигуру у бассейна, лежа на спине и опираясь на пол локтями.
"Доброе утро всем!", - написала она в под фото.
Поклонники сразу начали восторгаться роскошью и изяществом знаменитости, осыпая ее комплиментами:
"Самая горячая женщина в мире!", "Самая лучшая!", "Как всегда, прекрасна!", - писали они в комментариях.
Напомним, известная американская исполнительница Дженнифер Лопес и колумбийский певец Малума презентовали двойной клип на песни Pa Ti и Lonely. Режиссером клипа выступил Джесси Терреро. По сюжету Лопес играет миллиардершу, а Малума является ее телохранителем. Между ними завязываются запрещенные отношения.
Как сообщала "Страна", актриса и звезда Голливуда Дженнифер Лопес показала обворожительную фигуру в бикини после отдыха в оздоровительном центре.