Знаменитая актриса Дженнифер Лопес показала первые снимки для музыкального журнала Billboard, где звезда позирует с колумбийским исполнителем MALUMA.

Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.

На первом фото актриса позирует с исполнителем в длинном черном платье, демонстрируя бедра с характерным латиноамериканским разрезом вдоль ноги.

На втором снимке звезда выгнула спину на столе в длинном белом платье с хаотичными разрезами, страстно смотря в камеру. На еще одном снимке Лопес демонстрирует фигуру у бассейна, лежа на спине и опираясь на пол локтями.

"Доброе утро всем!", - написала она в под фото.

Поклонники сразу начали восторгаться роскошью и изяществом знаменитости, осыпая ее комплиментами:

"Самая горячая женщина в мире!", "Самая лучшая!", "Как всегда, прекрасна!", - писали они в комментариях.

Напомним, известная американская исполнительница Дженнифер Лопес и колумбийский певец Малума презентовали двойной клип на песни Pa Ti и Lonely. Режиссером клипа выступил Джесси Терреро. По сюжету Лопес играет миллиардершу, а Малума является ее телохранителем. Между ними завязываются запрещенные отношения.

Как сообщала "Страна", актриса и звезда Голливуда Дженнифер Лопес показала обворожительную фигуру в бикини после отдыха в оздоровительном центре.