Американская компания Apple проведет презентацию компьютеров с собственным процессором в ноябре.

Дату официального представления публике Mac назвал в своем Twitter блогер Джон Проссер.

"Подтверждено: будет ноябрьское мероприятие ARM Mac. Я слышал, 17 ноября", - написал инсайдер.

В другом твите он уточнил, что Apple официально объявит о мероприятии во вторник, 10 ноября.

По информации другого авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, Apple представит два MacBook на базе процессоров собственного производства. Американская компания анонсировала отказ от процессоров Intel в компьютерах в пользу Apple Silicon на прошедшей в июне презентации WWDC 2020.

Этой осенью корпорация провела уже два мероприятия. Презентация 15 сентября была посвящена анонсу новых Apple Watch, iPad и iPad Air. На мероприятии 13 октября Apple показала смартфоны линейки iPhone 12, зарядное устройство MagSafe и колонку HomePod mini.