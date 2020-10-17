Известная датская модель Хелена Кристенсен поделилась свежими осенними фото и собственными снимками в купальнике на фоне пожелтевшей листвы.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

На первом снимке в карусели модель предстала перед фанатами в закрытом купальнике телесного цвета на фоне бурной растительности, закрыв собой Солнце. Знаменитость решила сфотографироваться с пучком на голове и с золотым браслетом на руке.

"Освещенная", - указала она в подписи к фото, которые за несколько часов набрали уже более 20 тысяч лайков.

В подборке звезда также выложила фотографии собаки, осенних пейзажей около дома, вид на бассейн и интерьер своей комнаты.

Поклонники пришли в восторг от таких тщательно подобранных снимков:

"Ты такая идеальная, что я даже не понимаю, как это генетически возможно", "Моя самая любимая модель на планете", "Всегда сногсшибательна! Мне нравятся эти кадры", "Я преклоняюсь перед тобой! Сегодня на занятии по фотографии в школе я использовала твои кадры, чтобы показать мой любимый тип работ", "Твой дом — рай на земле", - писали фанаты в комментариях.

Напомним, известная украинская поп-певица Настя Каменских, которая недавно выложила в Instagram свои очередные фото топлесс, рассказала, как ее муж Потап относится к таким провокационным снимкам.

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