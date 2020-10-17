Во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию состоялась короткая трехсторонняя дружеская беседа с участием украинского лидера, президента принимающей страны Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с Эрдоганом, во время которой последний сказал, что у него есть сюрприз для Трюдо, и передал трубку Зеленскому.

Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Стамбуле Зеленский виделся с патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину на 30-летие независимости.

Мы также приводили совместное заявление Зеленского и Эрдогана по итогам встречи 16 октября.