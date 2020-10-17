Две статьи, опубликованные в издании Blood Advances, показывают, что люди с первой группой крови по системе AB0 могут иметь более низкий риск заражения коронавирусом.

Об этом пишет научный журнал Naked Science.

Также у таких людей меньше вероятность тяжелых осложнений при болезни.

В первой из работ исследователи сравнили данные датского реестра пациентов по 473 тысячам человек, протестированных на Covid-19, с данными контрольной группы более чем из 2,2 миллиона человек из общей популяции.

Среди тех, чей анализ на коронавирус был положительным, оказалось заметно меньше людей с I(0) группой крови, нежели пациентов с кровью всех остальных групп.

Если в общей популяции жителей Дании доля людей с первой группой крови составляет около 42%, то среди заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 их всего лишь 38%. Статистически это значимое различие.

Отметим, ученые также учитывали расовую принадлежность пациентов, включенных в реестр, поскольку распределение групп крови заметно варьируется среди этнических подгрупп.

"Дания - небольшая, этнически однородная страна с системой общественного здравоохранения и центральным реестром лабораторных данных, - говорит автор одной из работ Торбен Барингтон. - Что дает нашим выводам прочную основу".

Другое исследование показало, что пациенты с группами крови II(A) и IV(AB), по всей видимости, в большей степени подвержены риску серьезных осложнений при коронавирусной инфекции.

Авторы работы изучили данные о 95 тяжелобольных пациентах, госпитализированных в больницы канадского Ванкувера.

Выяснилось, что зараженные с II и IV группами крови с большей вероятностью нуждались в искусственной вентиляции легких. Скорее всего, это было связано с повышенной степенью повреждения легких. Кроме того, большему числу пациентов с этими же группами крови потребовался диализ ввиду почечной недостаточности.

Сравнение двух групп пациентов — с кровью групп 0/B (синий график) и кровью групп A/AB (красный график) (A) Пациенты, которым понадобилась вентиляция легких; (B) Пациенты, которым понадобился диализ; (C) Пациенты, выписанные из отделения интенсивной терапии на определенный день пребывания

В совокупности результаты предполагают, что пациенты с II и IV группами крови могут иметь повышенный риск дисфункции или отказа отдельных органов из-за Covid-19, чем люди с кровью первой и третьей групп. К тому же хотя II и IV группы не были связаны с более длительным пребыванием в больнице в целом, пациенты с такой кровью проводили в среднем заметно больше времени в отделениях интенсивной терапии.

Эти две работы предоставляют убедительные доказательства того, что может существовать связь между группой крови и уязвимостью к коронавирусной инфекции. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять механизмы этой уязвимости и ее роль для пациентов.

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