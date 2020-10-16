В "зеленый" список вернулась одна область. Таблица готовности областей Украины к ослаблению карантина
По состоянию на 16 октября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области, которую на день убрали из списка.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, накануне Кабмин изменил критерий для отнесения населенного пункта или региона к самой строгой зоне карантина - "красной". Теперь область будут вносить в "красную" зону, если заболеваемость более 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.
Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Напомним, украинская система здравоохранения способна выдержать до 10 тысяч случаев коронавируса в сутки, в то время как за последние сутки в стране было выявлено почти 6 тысяч.
Как сообщала "Страна", глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что несмотря на попадание в красную зону многих городов области автомобильное сообщение в ее пределах, а также работу торговых центров останавливать не будут. Однако власти намерены жестко проверять соблюдение карантинных ограничений.