Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал лекарство, которое пока является единственным, показавшим свою эффективность при лечении тяжелой формы Covid-19. Это дексаметазон. Другие препараты - ремдесивир и интерферон - имеют слабый эффект.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против Covid-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - сказал руководитель ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что после проведения в июне широкомасштабного исследования эффективности лекарств под названием "Солидарность" в ВОЗ пришли к выводу о необходимости прекращения испытаний гидроксихлорохина. А в июле организация сообщила, что пациенты больше не будут получать лопинавир и ритонавир.

"Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что другие два средства - ремдесивир и интерферон - имеют слабый эффект предотвращения смертности или сокращения времени пребывания в больнице", - констатировал Гебрейесус.

От имени ВОЗ он поблагодарил пациентов, принимавших участие в испытаниях, а также лечебные учреждения и страны, которые несли расходы во время исследований. По его словам, "Солидарность" охватывает почти 13 тысяч пациентов в 500 больницах 30 стран.

Как сказал гендиректор ВОЗ, сегодня "все еще проводятся много других испытаний лекарств", которые предполагается применять в борьбе с коронавирусом.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о дексаметазоне.

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