Коллегия судей Уголовного суда ВС удовлетворила кассационную жалобу прокурора, представленную на определения суда первой и апелляционной инстанций в уголовном производстве по обвинению лица в умышленном сокрытии банковской карточки, совершенном из корыстных побуждений (ч.1 ст. 357 УК Украины), и краже (ч.1 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба ВС.

Местный суд, с решением которого согласился апелляционный суд, освободил лицо от уголовной ответственности на основании ст. 47 УК Украины, передав его на поруки коллективу ФЛП с условием, что оно в течение года со дня передачи на поруки оправдает доверие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественного порядка. Уголовное производство в отношении него было закрыто.

В кассационной жалобе прокурор указал, в частности, на то, что совершенные лицом преступления образуют реальную совокупность, поскольку обвиняемая своими обособленными друг от друга действиями совершила два разных преступления, а следовательно, местный суд не имел оснований для применения ст. 47 УК Украины из-за отсутствия такого обязательного объективного условия, как совершение преступления впервые.

Верховный Суд отменил судебные решения городского и апелляционного судов и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

ВС указал, что лицом, совершившим преступление впервые, считается лицо, которое ранее не совершало преступлений или ранее совершило преступление, которое уже потеряло правовое значение. Совершение длящегося или продолжающегося преступления, двух или более преступлений, образующих совокупность, не препятствует применению ст. 47 УК Украины только при условии, что они не представляют реальной совокупности.

Из материалов уголовного производства видно, что лицо было обвинено в совершении двух преступлений.

Идеальная и реальная совокупность

Идеальная совокупность возникает, когда лицо одним действием совершает одновременно два или более преступлений, ответственность за которые предусмотрена различными статьями УК Украины.

Признаками идеальной совокупности является совершение преступления:

а) одним действием;

б) в одном месте;

в) одновременно;

г) наличие всех необходимых признаков, предусмотренных двумя или более различными статьями УК Украины.

Реальная совокупность имеет место, когда лицо в разное время несколькими различными и отделенными друг от друга действиями совершило два или более преступлений. Каждое из преступлений, которые составляют совокупность, квалифицируется отдельно по соответствующей статье (части статьи) УК Украины.

ВС указал, что суд первой инстанции неправомерно пришел к выводу о наличии в инкриминируемых лицу действиях признаков именно идеальной совокупности преступлений и о возможности освобождения последнего от уголовной ответственности на основании ст. 47 УК Украины, поскольку, решая вопрос о том, имеет ли место в этом производстве совершение уголовного преступления впервые, суд не учел, что лицо обвиняется в совершении в разное время двух отдельных уголовных правонарушений, что составляет реальную совокупность преступлений.

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