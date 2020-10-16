Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, назначенный на эту должность год назад, заявил, что в России практически не осталось того, что можно подвергнуть американским санкциям.

Об этом сообщает РИА Новости.



"Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям", – признал О'Брайен.



Между тем, как отметил президент РФ Владимир Путин, во времена президентства Дональда Трампа в отношении России было введено наибольшее количество рестрикций и ограничений.

"46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих", – сказал глава Кремля.

Как писала "Страна", одни из последних антироссийских санкций, введенных США, касались двух НИИ, в том числе института, причастного к созданию вакцины от коронавируса.

А весной Трамп продлил введенные еще Бараком Обамой санкции против России за кибератаки.