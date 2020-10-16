"Проблема с русскими". В США пожаловались, что в России больше не на что накладывать санкции
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, назначенный на эту должность год назад, заявил, что в России практически не осталось того, что можно подвергнуть американским санкциям.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям", – признал О'Брайен.
Между тем, как отметил президент РФ Владимир Путин, во времена президентства Дональда Трампа в отношении России было введено наибольшее количество рестрикций и ограничений.
"46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих", – сказал глава Кремля.
Как писала "Страна", одни из последних антироссийских санкций, введенных США, касались двух НИИ, в том числе института, причастного к созданию вакцины от коронавируса.
А весной Трамп продлил введенные еще Бараком Обамой санкции против России за кибератаки.