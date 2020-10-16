За последние сутки в Италии коронавирус обнаружили у более десяти тысяч человек, что является рекордными показателями с начала пандемии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Италии.

Так, за последний день сообщили о 10 010 случаях заражения. Для сравнения, днем раньше стало известно о 8 804 новых пациентах ща сутки.

Отмечается, что растет и количество пациентов, которым необходима специализированная помощь - за сутки в палаты интенсивной терапии поступили еще 52 человека, всего их 638.

Всего в стране известно о 391 тысяче зараженных, более 36 тысяч пациентов умерли.

Напомним, Евросоюзе решили поделить территорию на зоны по цветам в соответствии с уровнем эпидемиологической опасности, как это ранее сделали в Украине.

Как сообщала "Страна", Евросоюз не собирается вводить общий карантин и закрывать границы. Вместо этого Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза по уровню пандемии с едиными правилами перемещений. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.