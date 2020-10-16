Бельгийский комитет по согласованию, который объединяет руководителей федеральных и региональных властей, в связи с усилением пандемии COVID-19 принял решение ввести комендантский час на всей территории страны.

Об этом информирует "Интерфакс".

"Мы отдаем отчет в том, что эти меры очень жесткие. Но они необходимы. Этот вирус затронул всех особенно тяжелым образом. Нас ожидают очень сложные недели. Но, чтобы избежать худшего, надо действовать сейчас", - сказал премьер-министр Александр Де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе после заседания комитета.

По его словам, на данный момент цифры по всем показателям пандемии в стране выше, чем в марте и апреле нынешнего года, иногда выше вдвое.

Глава правительства объявил о введении на всей территории Бельгии комендантского часа. Это распоряжение вступит в силу с понедельника, 19 октября. Комендантский час, когда запрещено выходить на улицу, будет действовать с полуночи до пяти часов утра. Исключения сделаны для отправляющихся на работу или возвращающихся с нее и еще ряда специальных случаев. На этой неделе такая мера уже была введена в бельгийских франкоязычных провинциях Валлонский Брабант и Люксембург.

Кроме того, с 19 октября закрываются рестораны и кафе по всей территории страны.

"Рестораны и кафе должны закрыться на период в один месяц. Через две недели будет проведена оценка ситуации и будет принят пакет масштабных мер по поддержке сектора, чтобы помочь кафе и ресторанам пройти этот явно очень и очень трудный период для них", - сообщил премьер.

Он добавил, что продажа алкоголя вечером будет запрещена с 20:00. Ночные магазины обязаны закрываться в 22:00, и в них, как и повсюду, нельзя торговать алкоголем с 20:00.

Близкое общение с лицами, не являющимися членами семьи, сокращается до 1 человека. В частных застольях или иных собраниях могут участвовать не более 4 человек при соблюдении санитарных мер предосторожности и при условии, что в течение двух недель это будут одни и те же люди.

Там, где дистанционная работа возможна, она становится обязательной. В иных случаях должны соблюдаться строжайшие превентивные меры.

Отменяются обычно начинавшиеся в начале ноября традиционные рождественские базары.

Что касается работы учреждений культуры и спортивных объектов, для них в течение недели будет разработан новый протокол с учетом усугубления эпидемиологической ситуации.

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