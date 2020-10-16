В Славянске совершено покушение на убийство кандидата на пост мэра города от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Павла Придворова. Это произошло 16 октября во дворе дома №15 по ул. Богомольца.

О происшествии сообщает сайт "Деловой Славянск".

Около 18:00, когда Придворов общался с жителями близлежащих домов, из подъезда многоэтажки выскочил неизвестный, держа в руке нож, и попытался ударить им кандидата сзади. Кандидата спасла быстрая реакция жителей Славянска, которые сумели нейтрализовать нападавшего и задержать его до приезда полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 15, 115 УК Украины "покушение на убийство".

Нападавший на кандидата и его оружие

Донецкая региональная организация "Оппоплатформы" уже обратилась к руководству Национальной полиции и СБУ с требованием расследовать преступление.

"Отказ в регистрации, открытие уголовных дел, угрозы кандидату, его близким и членам команды – это звенья одной цепи. И работа на одну цель – не допустить самого рейтингового кандидата к участию в выборах. Согласно социологическим исследованиям, Павел Придворов является абсолютным лидером предвыборной гонки. И теперь его жизнь находится в серьезной опасности. Сегодня силы, заинтересованные в продолжении войны и отсутствии стабильности на Донбассе, перешли Рубикон", – говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что кандидата в мэры Мариуполя от "ОПЗЖ" хотят снять с выборов за призыв к восстановлению связей с Россией.

Также мы рассказывали, что в Закарпатской области после жестокого избиения умер кандидат в депутаты от "Оппоплатформы".